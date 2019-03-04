Українців попередили про сильний вітер

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Українців попередили про сильні пориви вітру по країні у понеділок, 4 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 4 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Крім південної частини, дощ, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом", - вказали у відомстві.

Як повідомляв УНН, тиждень в Україні почнеться з дощової погоди.

Температура на Правобережжі вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15° тепла; на решті території вдень 3-8° тепла.

Українські Національні Новини

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