Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Українців попередили про сильні пориви вітру по країні у понеділок, 4 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 4 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Крім південної частини, дощ, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом", - вказали у відомстві.
Як повідомляв УНН, тиждень в Україні почнеться з дощової погоди.
Температура на Правобережжі вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15° тепла; на решті території вдень 3-8° тепла.