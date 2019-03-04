Украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра по стране в понедельник, 4 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 4 марта по Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Кроме южной части, дождь, в восточных областях и на севере Левобережья местами с мокрым снегом", - указали в ведомстве.
Как сообщал УНН, неделя в Украине начнется с дождливой погоды.
Температура на Правобережье днем 7-12 ° тепла, в западных областях до 15 ° тепла; на остальной территории днем 3-8 ° тепла.