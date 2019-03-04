На Львівщини оголосили штормове попередження

"За даними регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні у Львові та області хмарна погода з проясненням, переважно без опадів. Температура повітря вдень сягне до 12 градусів тепла. Сильні пориви вітру до 15-20 м/с",- повідомили в ДСНС.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, проявляти пильність та обережність під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, українців попередили про сильні пориви вітру по країні у понеділок, 4 березня.