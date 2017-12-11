Во Львовской области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. По сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины, 11-12 декабря на территории Львовской области порывы юго-западного ветра 17-22 м/с, на западе территории до 25-27 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
Ночью и утром 12 декабря на дорогах гололедица. 12-13 декабря в горах Львовской области в связи с оттепелью сохраняется значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).
В связи с таянием снега 12-14 декабря ожидается подъем уровней воды. В частности, 11 декабря - на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,5-1,5 м, на реках бассейна Западного Буга на 0,2-0,7 м, местами возможен выход воды на заводь.
Напомним, во Львовской области три человека умерли от переохлаждения.