На Львівщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України, 11-12 грудня на території Львівської області пориви південно-західного вітру 17-22 м/с, на заході території до 25-27 м/с. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
Вночі та вранці 12 грудня на дорогах ожеледиця. 12-13 грудня в горах Львiвської областi у зв’язку з вiдлигою зберiгається значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).
У зв’язку з таненням снігу 12-14 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води. Зокрема, 11 грудня - на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра на 0,5-1,5 м, на рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,2-0,7 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву.
Нагадаємо, на Львівщині троє людей померли від переохолодження.