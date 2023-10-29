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На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко

Киев • УНН

 • 258923 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. О нападении на народного депутата Николая Тищенко сообщил другой нардер Алексей Гончаренко, передает УНН.

На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко

Цитата

“Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию”, — сообщил Гончаренко

Детали

Факт нападения подтверждает ряд украинских СМИ, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Они отмечают, что Николай Тищенко обратился в полицию с заявлением о нападении на него около семи вечера.

Согласно поданным депутатом показаниям, неизвестный мужчина напал на Тищенко и ударил его кулаком в область шеи в поселке Брюховичи. Кроме того, нападавший угрожал депутату физической расправой. Этот факт полицейские уже зарегистрировали в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений.

Накануне вечером Николай Тищенко в своем телеграм канале выложил видео, записанное во Львове. Там нардеп заявляет, что “языковой конфликт в Украине — это искусственная провокация российской пропаганды”, и что в окопах “разговаривают языком победы: там есть и украинский язык, и грузинский, молдавский, венгерский английский, любые языки, и так же и русский”.

Отметим, что сам Тищенко в своих соцсетях со вчерашнего дня больше ничего не публиковал.

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