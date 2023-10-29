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На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенко

Київ • УНН

 • 258923 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Про напад на народного депутата Миколу Тищенка повідомив інший нардер Олексій Гончаренко, передає УНН.

На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенко

Цитата

“У Львівській області напали на Миколу Тищенко. Той подав заяву в поліцію”, — повідомив Гончаренко

Деталі

Факт нападу підтверджує низка українських ЗМІ, із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Вони зазначають, що Микола Тищенко звернувся до поліції із заявою про напад на нього близько сьомої вечора.

Відповідно до поданих депутатом свідчень, невідомий чоловік напав на Тищенка та вдарив його кулаком в область шиї у селищі Брюховичі. Крім того, нападник погрожував депутату фізичною розправою. Цей факт поліцейські вже зареєстрували в ЄРДР за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень.

Напередодні ввечері Микола Тищенко у своєму телеграм каналі виклав відео, що записане у Львові. Там нардеп заявляє, що “мовний конфлікт в Україні — це штучна провокація російської пропаганди”, і що в окопах “розмовляють языком победы: там есть и українська мова, і грузинська, молдавська, угорська англійська , будь які мови, й так само й руська”.

Зазначимо, що сам Тищенко у своїх соцмережах від учора більше нічого не публікував.

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