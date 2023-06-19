На Львовщине ликвидируют последствия непогоды: ремонтируют дороги и трубы водоснабжения

Детали

«Дорожная организация продолжает ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сходница – Верхнее Синевидное. Начали ремонт водопропускной трубы на участке дороги пгт. Сходница – с. Урич», -написал Козицкий.

Также сообщил, что идут к завершению аварийные работы по берегоукреплению откоса насыпи земляного полотна в населенном пункте Подгородцы. Вскоре этот участок дороги откроют для проезда транспорта, отметил Козицкий.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, из-за мощных ливней дороги на Львовщине были размыты водой, повреждены также трубы водоснабжения, пешеходные дорожки и коммуникационный мост. Пострадали два района области – Дрогобычский и Стрыйский.

В селе Сходница Львовской области в результате непогоды полностью разрушен мост, который обеспечивал сообщение с селом Новый Кропивник. Местные жители пересекали реку по балкам.