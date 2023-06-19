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На Львівщині ліквідовують наслідки негоди: ремонтують дороги та труби водопостачання

Київ • УНН

 • 854444 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Дрогобицькому та Стрийському районах Львівської області після потужних злив ремонтують автомобільну дорогу Східниця – Верхнє Синьовидне та трубу водопостачання на ділянці дороги Східниця – Урич. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

На Львівщині ліквідовують наслідки негоди: ремонтують дороги та труби водопостачання

Деталі

«Дорожня організація продовжує ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Східниця – Верхнє Синьовидне. Почали ремонт водопропускної труби на ділянці дороги смт. Східниця – с. Урич», -написав Козицький.

Також повідомив, що йдуть до завершення аварійні роботи з берегоукріплення відкосу насипу земляного полотна в населеному пункті Підгородці. Незабаром цю ділянку дороги відкриють для проїзду транспорту, зазначив Козицький.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, через потужні зливи дороги на Львівщині були розмиті водою, пошкоджені також труби водопостачання, пішохідні доріжки та комунікаційний міст. Постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський.

В селі Східниця Львівської області внаслідок негоди повністю зруйновано міст, що забезпечував сполучення з селом Новий Кропивник. Місцеві жителі перетинали річку по балках.

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