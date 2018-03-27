Во Львовской области легковушка упала в реку, водитель погиб

"Автомобиль Fiat Doblo перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель погиб на месте происшествия. Причины происшествия устанавливают", - сообщили в департаменте.

Напомним, по факту пожара в комплексе в г.Хыров Львовской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.