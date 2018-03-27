На Львівщині легковик впав у річку, водій загинув

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 березня. УНН. На Львівщині о 22:40 біля с.Бориня Турківського району Львівщини на вул. І.Франка місцевий мешканець не впорався з керуванням та з’їхав у річку Боринька. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.

“Автомобіль Fiat Doblo перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 55-річний водій загинув на місці події. Причини події встановлюють”, — повідомили у департаменті.

Нагадаємо, за фактом пожежі у відпочинковому комплексі у м. Хирів Львівської області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

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