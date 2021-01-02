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Во Львовской области по дороге в больницу застрял в грязи грузовик с кислородом

Киев • УНН

 • 14476 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Во Львовской области спасатели вытащили из мягкого грунта грузовик, осуществлявший довоз кислородных баллонов в больницу, но по дороге застрявший в грязи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, информирует УНН.

Во Львовской области по дороге в больницу застрял в грязи грузовик с кислородом

Инцидент произошел 1 января в 11:08.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Новояворовск на улице Шевченко, 18, на территории Новояворовской районной больницы на мягком грунте застрял автомобиль "MAN S2000". Автомобиль осуществлял довоз кислородных баллонов в больницу. На помощь было направлено дежурное отделение 53 ДПРЧ г. Новояворовск. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль", - заявили в ГСЧС.

Напомним, в ноябре во Львовской области из-за отключения света в реанимации умерли два человека на ИВЛ.

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