На Львівщині через відключення світла у реанімації померло двоє людей на ШВЛ: відкрито провадження

Вказано, що 28 листопада під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили повідомлення про те, що "у Жовкві через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померло двоє людей".

"Проведеною перевіркою встановлено, що 27 листопада в період від 17:50 до 19:10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці при цьому встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. "Проте їх задіяно не було", - додали у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.

Додамо, у липні стало відомо, що Жовківська ЦРЛ на Львівщині почала приймати недужих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.

У Львівській області загалом вже 45 636 випадків COVID-19. Приріст за добу - 584. Померло - 15 людей.