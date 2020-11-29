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Во Львовской области из-за отключения света в реанимации умерли два человека на ИВЛ: открыто производство

Во Львовской области из-за отключения света в реанимации умерли два человека на ИВЛ: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 23715 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Следователи полиции открыли уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице во Львовской области. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Указано, что 28 ноября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что "в Жовкве из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека".

"Проведенной проверкой установлено, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предыдущая причина смерти - дыхательная недостаточность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители при этом установили, что в больнице имеются два электрические генератора на случай аварийного отключения света. "Однако их задействовано не было", - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 (Служебная халатность) и ч.2 ст 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Добавим, в июле стало известно, что Жовковская ЦРБ во Львовской области начала принимать больных на COVID-19.

Напомним, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.

Во Львовской области в целом уже 45 636 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 584. Умерло - 15 человек.

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