На Львівщині дорогою до лікарні застрягла у багнюці вантажівка з киснем

Інцидент стався 1 січня об 11:08.

“До Служби порятунку "101“ надійшло повідомлення про те, що в місті Новояворівськ на вулиці Шевченка, 18, на території Новояворівської районної лікарні на м’якому ґрунті застряг автомобіль "MAN S2000“. Автомобіль здійснював довіз кисневих балонів до лікарні. На допомогу було направлене чергове відділення 53 ДПРЧ м. Новояворівськ. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль”, — заявили в ДСНС.

Нагадаємо, у листопаді на Львівщині через відключення світла у реанімації померло двоє людей на ШВЛ.