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Во Львовской области депутата осудили за служебный подлог

Во Львовской области депутата осудили за служебный подлог

Киев  •  УНН

 • 12123 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 октября. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области за служебный подлог осудили депутата местного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Как установили сотрудники Управления защиты экономики во Львовской области совместно со следователями Дрогобычского отдела полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры народный избранник, находясь в должности мастера лесозаготовок одного из лесохозяйственных предприятий, подписал документацию по осмотра участка, несмотря на нарушения в процессе заготовительных работ. Так, лесозаготовительная бригада осуществляла вырубывание леса на участке площадью 2,5 га под руководством вышеупомянутого мастера. Во время работ работники не провели разрубку четырех дубов и это не было отражено в акте по освидетельствованию участка", – сообщили в Нацполиции.

Проведя контрольные обмеры фактически срубленной площади, было также установлено, что конфигурация и площадь участка не соответствует материалам отвода и составляет 2,3 га, то есть меньше, чем было предусмотрено.

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Мастеру леса правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, и направили на рассмотрение суда обвинительный акт.

Местный суд назначил депутату штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен с лишением права занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные должности во всех учреждениях, предприятиях и организациях лесной отрасли сроком на один год.

Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении депутата Киевсовета и его сообщника по обвинению в завладении земельным участком на основании поддельных документов.

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