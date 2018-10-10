На Львівщині депутата засудили за службове підроблення

"Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва місцевої прокуратури народний обранець, перебуваючи на посаді майстра лісозаготівель одного з лісогосподарських підприємств, підписав документацію щодо огляду ділянки попри порушення у процесі заготівельних робіт. Так, лісозаготівельна бригада здійснювала вирубування лісу на ділянці площею 2,5 га під керівництвом вищезазначеного майстра. Під час робіт працівники не провели розрубування чотирьох дубів і це не було відображено в акті щодо освідчення ділянки", – повідомили у Нацполіції.

Провівши контрольні обміри фактично зрубаної площі, було також встановлено, що конфігурація та площа ділянки не відповідає матеріалам відведення і складає 2,3 га, тобто є меншою, ніж було передбачено.

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Майстру лісу правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, та скерували на розгляд суду обвинувальний акт.

Місцевий суд призначив депутату штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень, з позбавленням права обіймати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі посади у всіх установах, підприємствах та організаціях лісової галузі терміном на один рік.

Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт щодо депутата Київради та його спільника за обвинуваченням у заволодінні земельною ділянкою на підставі підроблених документів.