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Голова сільради та депутат продавали чорнозем Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Київській області судитимуть голову та депутата Кодаківської сільради Васильківського району, які за 70 тисяч гривень хабара погодились надати особі 1 тисячу тонн чорнозему під виглядом утилізації ґрунту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

Голова сільради та депутат продавали чорнозем Київщини

“Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування стосовно голови Кодаківської сільської ради Васильківського району за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (пособництво у видачі завідомо неправдивого офіційного документу) та за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду з використанням наданих службових повноважень) Кримінального кодексу України та директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства, який є депутатом вказаної сільради за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

На даний час обвинувальний акт затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

Встановлено, що вказані особи, діючи за попередньою змовою, пообіцяли громадянину надати 100 машин чорнозему, якщо останній їм сплатить 100 тис. грн. У подальшому, зловмисники повідомили чоловіка, що нададуть йому “знижку” і за 70 тис. грн він зможе вивезти ґрунт, але якщо зробить це своїм екскаватором, щоб мешканці села не викрили голову та депутата на протиправній діяльності.

У подальшому, розуміючи, що вказана дія є незаконною, зловмисники видали чоловіку неправдивий договір разової роботи щодо утилізації грунту.

Правопорушникам загрожує покарання у виді позбавлення волі до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, в Інтернеті усього за кілька тисяч гривень українці можуть вільно придбати самогонні апарати будь-якої промислової потужності. Ціна устаткування стартує від 5 тис. грн..

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