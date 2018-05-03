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Председатель сельсовета и депутат продавали чернозем Киевщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киевской области будут судить председателя и депутата Кодаковского сельсовета Васильковского района, которые за 70 тысяч гривен взятки согласились предоставить лицу 1 тысячу тонн чернозема под видом утилизации почвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Председатель сельсовета и депутат продавали чернозем Киевщины

“Прокуратурой Киевской области завершено досудебное расследование в отношении председателя Кодаковского сельского совета Васильковского района по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (пособничество в выдаче заведомо ложного официального документа) и по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение действий в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду с использованием предоставленных служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины и директора коммунального жилищно-эксплуатационного предприятия, который является депутатом указанного сельсовета по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору, пообещали гражданину предоставить 100 машин чернозема, если последний им заплатит 100 тыс. грн. В дальнейшем, злоумышленники сообщили человеку, что предоставят ему “скидку” и за 70 тыс. грн он сможет вывезти грунт, но если сделает это своим экскаватором, чтобы жители села не разоблачили председателя и депутата на противоправной деятельности.

В дальнейшем, понимая, что указанное действие является незаконным, злоумышленники выдали мужчине ложный договор разовой работы по утилизации почвы.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Интернете всего за несколько тысяч гривен украинцы могут свободно приобрести самогонные аппараты любой промышленной мощности. Цена оборудования стартует от 5 тыс. грн..

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