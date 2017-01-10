Во Львовской области мужчина нанес ножевое ранение родному брату
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Во Львовской области младший брат, в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение своему родному старшему брату. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, в полицию 9 января ночью поступило сообщение от дежурной медсестры одной из местный больниц, что к ним с диагнозом "колото-проникающее ранение грудной клетки" доставлен 27-летний местный житель.
Как установили правоохранители, в тот день потерпевший был в гостях у своего 25-летнего брата. Между мужчинами внезапно возникла ссора, во время которой младший брат, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес старшему несколько ударов ножом в грудь.
По этому факту открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Проводится досудебное расследование.