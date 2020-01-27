Во Львовской области блокировали хищения военного оборудования из стратегических предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Львовской области правоохранители блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины.
Контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.
Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Установлено, что серийные номера на части обнаруженных деталей повреждены.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Напомним, должностное лицо одного из предприятий "Укроборонпрома" задержали на взятке в 2 тыс. долларов.