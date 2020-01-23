Посадовця одного із підприємств "Укроборонпрому" затримали на хабарі у 2 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Начальника юридичного відділу державного підприємства “Завод “Генератор” ДП “Укроборонпром” затримали на одержанні хабаря у 2 тисячі доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"У четвер, 23 січня 2020 року, під час спільної операції Київської місцевої прокуратури № 6, Печерського управління поліції ГУНП в Києві та СБУ на одержанні неправомірної вигоди затримано начальника юридичного відділу державного підприємства “Завод “Генератор” ДП “Укроборонпром”, — йдеться в повідомленні.
Так, згідно з матеріалами слідства, начальник юридичного відділу вимагав від приватного підприємця 2 тисячі доларів за прискорення погодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех із виробництва меблів.
“Посередниками в „угоді“ виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу. Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми неправомірної вигоди”, — зазначається в повідомленні.
Також, наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру.
“Крім того, тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної схеми, у тому числі серед посадовців держпідприємства. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Полтавщині на хабарі 85 тис. доларів викрили високопосадовця фіскальної служби.