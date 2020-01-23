На Полтавщині на хабарі 85 тис. доларів викрили високопосадовця фіскальної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Правоохоронці викрили на отриманні 85 тис. доларів хабара першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС в Полтавській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Сслужби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що полковник податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця 85 тисяч доларів за повернення вилученого майна та непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.
До протиправної діяльності посадовець залучив як посередника свого знайомого. Правоохоронці затримали обох зловмисників відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті Полтави під час отримання всієї суми хабара.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються інші посадові особи податкової, можливо причетні до протиправної діяльності.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань затримали у Полтаві поліцейського на отриманні хабара у розмірі 1 500 доларів.