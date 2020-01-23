В Полтавской области на взятке 85 тыс. долларов разоблачили чиновника фискальной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Правоохранители разоблачили в получении 85 тыс. долларов взятки первого заместителя начальника оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Сслужбы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что полковник налоговой милиции требовал и получил от частного предпринимателя 85 тысяч долларов за возвращение изъятого имущества и непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
К противоправной деятельности чиновник привлек в качестве посредника своего знакомого. Правоохранители задержали обоих злоумышленников соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Полтавы во время получения всей суммы взятки.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются другие должностные лица налоговой, возможно причастные к противоправной деятельности.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали в Полтаве полицейского при получении взятки в размере 1500 долларов.