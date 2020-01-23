Должностное лицо одного из предприятий "Укроборонпрома" задержали на взятке в 2 тыс. долларов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5010 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 16815 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56790 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121286 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128933 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197386 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195361 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409039 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229209 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515716 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14307 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23367 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13835 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12034 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8578 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158930 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146779 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234384 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409039 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515716 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56790 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49178 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47685 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54447 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84794 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Должностное лицо одного из предприятий "Укроборонпрома" задержали на взятке в 2 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 17763 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Начальника юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром" задержали на получении взятки в 2000 долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Должностное лицо одного из предприятий "Укроборонпрома" задержали на взятке в 2 тыс. долларов

"В четверг, 23 января 2020 года, во время совместной операции Киевской местной прокуратуры № 6, Печерского управления полиции ГУНП в Киеве и СБУ на получении неправомерной выгоды задержан начальник юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Так, согласно материалам следствия, начальник юридического отдела требовал от частного предпринимателя 2000 долларов за ускорение согласования разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели.

"Посредниками в "соглашении" выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела. Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.

Также, сейчас решается вопрос о сообщении должностному о подозрении.

"Кроме того, продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление других участников преступной схемы, в том числе среди должностных лиц госпредприятия. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Полтавской области на взятке 85 тыс. долларов разоблачили чиновника фискальной службы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40