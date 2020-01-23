Должностное лицо одного из предприятий "Укроборонпрома" задержали на взятке в 2 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Начальника юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром" задержали на получении взятки в 2000 долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"В четверг, 23 января 2020 года, во время совместной операции Киевской местной прокуратуры № 6, Печерского управления полиции ГУНП в Киеве и СБУ на получении неправомерной выгоды задержан начальник юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
Так, согласно материалам следствия, начальник юридического отдела требовал от частного предпринимателя 2000 долларов за ускорение согласования разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели.
"Посредниками в "соглашении" выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела. Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.
Также, сейчас решается вопрос о сообщении должностному о подозрении.
"Кроме того, продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление других участников преступной схемы, в том числе среди должностных лиц госпредприятия. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Полтавской области на взятке 85 тыс. долларов разоблачили чиновника фискальной службы.