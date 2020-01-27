На Львівщині блокували розкрадання військового обладнання зі стратегічних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Львівський області правоохоронці блокували механізм розкрадання товарів військового призначення з військових частин регіону та підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили співробітники однієї з військових частин. Разом зі спільниками вони організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки. Потім зловмисники планували нелегально переправити їх через державний кордон України.
Контррозвідники провели 11 обшуків у Львові та області за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення.
Під час слідчих дій було виявлено та вилучено значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки. Встановлено, що серійні номери на частині виявлених деталей пошкоджені.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, посадовця одного із підприємств "Укроборонпрому" затримали на хабарі у 2 тис. доларів.