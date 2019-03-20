Во Львовской области автомобиль въехал в стадо кабанов, которые перебегали дорогу

"Стадо кабанчиков пробегало дорогу, и одно авто влетело в это стадо. Автомобиль Renault Duster - разбито переднюю часть авто, два кабанчика погибли. На месте происшествия полиция, оформила ДТП", - сообщил Зинкевич.



Сейчас УНН пытается узнать подробности.



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Как сообщал УНН, в 2018 году в Украине произошло 550 дорожно-транспортных происшествий с участием животных.



Как сообщал УНН, под Чернобылем легковушка столкнулась с диким животным, что выбежало на трассу. В результате пострадали четыре человека, животное было убито на месте от удара.

