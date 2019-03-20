Во Львовской области автомобиль въехал в стадо кабанов, которые перебегали дорогу
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области, вчера ночью, на трассе Киев-Чоп возле села Деревач, автомобиль въехал в кабана, который перебегал дорогу. Об этом сообщил сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич,
"Стадо кабанчиков пробегало дорогу, и одно авто влетело в это стадо. Автомобиль Renault Duster - разбито переднюю часть авто, два кабанчика погибли. На месте происшествия полиция, оформила ДТП", - сообщил Зинкевич.
Сейчас УНН пытается узнать подробности.
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