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На Львівщині автомобіль в’їхав у стадо кабанів, які перебігали дорогу

Київ • УНН

 • 12813 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. На Львівщині, вчора вночі, на трасі Київ- Чоп поблизу села Деревач, легковик в’їхав у кабана, який перебігав дорогу. Про це повідомив повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, 

На Львівщині автомобіль в’їхав у стадо кабанів, які перебігали дорогу

"Стадо кабанчиків перебігало дорогу, і одне авто влетіло в це стадо. Автомобіль Renault Duster - розбито передню частину авто, два кабанчика загинули. На місці події поліція, оформила ДТП",- повідомив Зінкевич.

Наразі УНН намагається дізнатися подробиці. 

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Як повідомляв УНН, у 2018 році в Україні сталося 550 дорожньо-транспортних пригод за участі тварин.

Як повідомляв УНН, під Чорнобилем легковик зіткнувся з дикою твариною, що вибігла на трасу. У результаті постраждали четверо людей, тварину вбило на місці від удару.

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