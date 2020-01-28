Во Львовской области автобус насмерть сбил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Ночью во Львовской области на автодороге "Львов-Краковец" в одном из сел Яворивского района автобус насмерть сбил 63-летнего мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, 38-летний житель Винницы, управляя рейсовым автобусом международного сообщения, совершил наезд на пешехода - 63-летнего местного жителя. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на трассе "Одесса-Киев" за неблагоприятных условий столкнулись 11 транспортных средств, есть погибший.