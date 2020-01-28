На Львівщині автобус на смерть збив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Вночі на Львівщині на автодорозі "Львів-Краковець" в одному з сіл Яворівського району автобус на смерть збив 63-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний мешканець Вінниці, керуючи рейсовим автобусом міжнародного сполучення, скоїв наїзд на пішохода – 63-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", - сказано у повідомленні.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на трасі "Одеса-Київ" через несприятливі умови зіштовхнулися 11 транспортних засобів, є загиблий і травмовані.