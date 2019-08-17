Во Львовской области 12-летний скутерист врезался в автомобиль

Сообщение о ДТП поступило в Яворивский отдел полиции 16 августа.

"Как предварительно установили правоохранители, 12-летний местный житель около 18:40 совершил столкновение автомобилем Volkswagen Passat под управлением 69-летнего жителя Яворова. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги и перелом таза", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове водитель сбил насмерть пожилого возраста.