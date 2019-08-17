Во Львовской области 12-летний скутерист врезался в автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Во Львовской области 12-летний парень на скутере столкнулся с автомобилем. В результате ДТП у мальчика закрытый перелом ноги и перелом таза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Львовской области.
Сообщение о ДТП поступило в Яворивский отдел полиции 16 августа.
"Как предварительно установили правоохранители, 12-летний местный житель около 18:40 совершил столкновение автомобилем Volkswagen Passat под управлением 69-летнего жителя Яворова. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги и перелом таза", - говорится в сообщении.
Выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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