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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 54635 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120949 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131543 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122286 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125971 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128620 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152962 просмотра

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Во Львовской области 12-летний скутерист врезался в автомобиль

Во Львовской области 12-летний скутерист врезался в автомобиль

Киев  •  УНН

 • 11329 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Во Львовской области 12-летний парень на скутере столкнулся с автомобилем. В результате ДТП у мальчика закрытый перелом ноги и перелом таза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Львовской области.

Сообщение о ДТП поступило в Яворивский отдел полиции 16 августа.

"Как предварительно установили правоохранители, 12-летний местный житель около 18:40 совершил столкновение автомобилем Volkswagen Passat под управлением 69-летнего жителя Яворова. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги и перелом таза", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове водитель сбил насмерть пожилого возраста.

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