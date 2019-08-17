На Львівщині 12-річний скутерист врізався в автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Львівській області 12-річний хлопець на скутері зіткнувся з автомобілем. Внаслідок ДТП у хлопчика закритий перелом ноги та перелом тазу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Повідомлення про ДТП надійшло до Яворівського відділу поліції 16 серпня.
"Як попередньо встановили правоохоронці, 12-річний місцевий мешканець близько 18:40 скоїв зіткнення автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 69-річного жителя Яворова. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у нього закритий перелом ноги та перелом тазу", - йдеться в повідомленні.
З’ясовуються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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