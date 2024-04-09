На Луганщине оккупанты задолжали миллионы работникам бюджетных учреждений - Центр сопротивления

Активисты "Кибер сопротивления" получили доказательства масштабных задолженностей по зарплате работникам оккупационных структур. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Благодаря официальным документам так называемой администрации Антрацитовского округа "ЛНР", которые есть в распоряжении "Кибер Сопротивления". Согласно им, более двух с половиной тысяч работников школ, детсадов и лицеев, музеев, домов культуры, а также коммунальных предприятий не получают зарплаты еще с 2022 года "из-за отсутствия финансирования".

Сумма задолженностей достигает более 19 миллионов оккупационных рублей.

В то же время оккупационная администрация находит средства для выплат руководителям отдельных важных местных коммунальных предприятий.

Это, вероятно, делается для того, чтобы и в дальнейшем контролировать работу критических предприятий пишет Центр сопротивления.

К примеру, задолженность на целое Кошарское СКП достигает более полумиллиона оккупационных рублей. Зато задолженность "закрыли" только одному, вероятно очень важному работнику, на сумму более 300 тысяч рублей. Социалистический рай и справедливость "ЛНР".

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