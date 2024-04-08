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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированных территориях набирают обороты преступные схемы по отчуждению земли - Центр сопротивления

На оккупированных территориях набирают обороты преступные схемы по отчуждению земли - Центр сопротивления

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 13:34  •  7337 просмотра

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На временно оккупированных территориях Украины захватчики активно используют преступные схемы, чтобы отобрать землю у ее законных владельцев, особенно нацелившись на участки в прибрежных районах Азовского моря.

На временно оккупированных территориях Украины захватчики применяют преступные схемы, чтобы отобрать землю у их законных владельцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на ВОТ оккупанты активно применяют преступные схемы, чтобы отобрать землю у их законных владельцев. Особенно лакомыми являются участки в прибрежных районах Азовского моря.

По сообщению украинского подполья стало известно о вопиющем случае, когда владельца земли в Приазовье заставили зарегистрировать право собственности на имущественный комплекс по хранению и переработке сельхозпродуктов, который содержит земельный участок площадью 3,4 га на неизвестное лицо.

Напомним

Как ранее писал УНН, россияне в оккупированной Луганской области расселяют семьи коллаборантов в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
azovskoe-moreАзовское море
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