На оккупированных территориях набирают обороты преступные схемы по отчуждению земли - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины захватчики применяют преступные схемы, чтобы отобрать землю у их законных владельцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на ВОТ оккупанты активно применяют преступные схемы, чтобы отобрать землю у их законных владельцев. Особенно лакомыми являются участки в прибрежных районах Азовского моря.

По сообщению украинского подполья стало известно о вопиющем случае, когда владельца земли в Приазовье заставили зарегистрировать право собственности на имущественный комплекс по хранению и переработке сельхозпродуктов, который содержит земельный участок площадью 3,4 га на неизвестное лицо.

Напомним

Как ранее писал УНН, россияне в оккупированной Луганской области расселяют семьи коллаборантов в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.