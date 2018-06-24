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На Луганской области задержанный рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ России

На Луганской области задержанный рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ России

Киев  •  УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Задержан оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области 34-летний мужчина, который 20 лет находился в розыске за совершение преступления на территории Луганской области, рассказал о пытках, которым подвергался на территории соседнего государства. Об этом сообщил отдел коммуникации в области, передает УНН.

"Мужчина еще в 1998 году, будучи подростком, совершил преступление на территории Луганской области и, чтобы избежать наказания, 20 лет скрывался в разных городах Украины и в конце концов осел на территории АР Крым, где и встретил аннексию. Выехать на территорию Украины мужчина не имел возможности из-за того, что в течение всего времени перепрятывания так и не получил каких-либо документов", - говорится в сообщении.

А недавно при попытке въехать со стороны РФ к родственникам на временно оккупированную территорию Луганской области, мужчину задержали российские пограничники. Его передали в местную полицию.

"Ночью того же дня мужчины из участка полиции забрали неизвестные в балаклавах. Надев на голову чулок, неизвестные привезли его "к себе", в неизвестном направлении. Как выяснилось впоследствии, это были сотрудники ФСБ. В неизвестном здании они привязали мужчину к стулу и всю ночь пытали электрическим током, пытаясь выбить признание в шпионаже в пользу Украины", - отметили в полиции.

Пытаясь найти доказательства его работы в пользу разведки Украины, работники спецслужбы забрали у задержанного все вещи, разобрали его часы, Power Bank, зарядное устройство к телефону. Утром мужчину снова отвезли в полицию. А следующей ночью "допрос" повторился вновь.

"Когда палачи поняли, что "повесить" на него шпионаж не удастся, мужчину вывезли в неизвестном направлении и выбросили в поле. Поняв, что на территории РФ ничего хорошего ему не достанется, мужчина уехал в Украину, где и был задержан оперативниками полиции Луганской области. На данный момент с мужчиной работают следователи. Его за содеянное ранее уголовное преступление ожидает суд", - рассказали в ГУНП.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области правоохранители задержали боевика с позывным "Святой".

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