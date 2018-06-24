На Луганщині затриманий розповів, як його катували працівники ФСБ Росії

"Чоловік ще у 1998 році, будучи підлітком, скоїв злочин на території Луганщини та, аби уникнути покарання, 20 років переховувався у різних містах України і врешті решт осів на території АР Крим, де і зустрів анексію. Виїхати на територію України чоловік не мав можливості через те, що протягом всього часу переховувань так і не отримав будь-яких документів", – йдеться у повідомленні.

А нещодавно при спробі в'їхати зі сторони РФ до родичів на тимчасово окуповану територію Луганщини, чоловіка затримали російські прикордонники. Його передали до місцевої поліції.

"Вночі того ж дня чоловіка з відділку поліції забрали невідомі особи у балаклавах. Одягнувши йому на голову панчоху, невідомі повезли його "до себе", у невідомому напрямку. Як з'ясувалось згодом, це були співробітники ФСБ. У невідомій будівлі вони прив'язали чоловіка до стільця та усю ніч катували електричним струмом, намагаючись вибити зізнання у шпіонажі на користь України", – зазначили в поліції.

Намагаючись знайти докази його роботи на користь розвідки України, працівники спецслужби забрали у затриманого всі речі, розібрали його годинник, Power Bank, зарядний пристрій до телефону. На ранок чоловіка знову відвезли до поліції. А наступної ночі "допит" повторився знову.

"Коли кати зрозуміли, що "повісити" на нього шпіонаж не вдасться, чоловіка вивезли у невідомому напрямку та викинули у поле. Зрозумівши, що на території РФ нічого доброго йому не перепаде, чоловік виїхав до України, де і був затриманий оперативниками поліції Луганщини. Натепер з чоловіком працюють слідчі. На нього за скоєне раніше кримінальне правопорушення очікує суд", – розповіли у ГУНП.

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області правоохоронці затримали бойовика з позивним "Святой".