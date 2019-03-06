В Луганской области осужден боевик батальона "Призрак"

"В ходе досудебного расследования установлено, что с декабря 2014 года по январь 2015 года житель Рубежного участвовал в незаконном вооруженном формировании "Призрак", что дислоцировалось на территории города Алчевска. Выполняя указания так называемого "руководства", обвиняемый нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции, а именно проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию подразделения", - говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал свою вину и содействовал следствию, за что между прокурором и им было заключено соглашение о признании виновности.

Приговором суда участника незаконного вооруженного формирования признан виновным и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Напомним, в Житомире до 12 лет лишения свободы заочно приговорен участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".



