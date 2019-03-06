На Луганщині засуджено бойовика батальйону “Призрак”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На Луганщині засуджено бойовика батальйону “Призрак”, який з грудня 2014 року по січень 2015 року брав участь у незаконному збройному формуванні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
“У ході досудового розслідування встановлено, що з грудня 2014 по січень 2015 року мешканець Рубіжного брав участь у незаконному збройному формуванні „Призрак“, що дислокувалося на території міста Алчевська. Виконуючи вказівки так званого „керівництва“, обвинувачений ніс службу на одному з блокпостів, де виконував контрольно-пропускні функції, а саме перевіряв документи та з’ясовував мету прибуття на територію підрозділу”. — йдеться у повідомленні.
Чоловік повністю визнав свою вину і сприяв слідству, за що між прокурором і ним було укладено угоду про визнання винуватості.
Вироком суду учасника незаконного збройного формування визнано винним та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.
Нагадаємо, у Житомирі до 12 років позбавлення волі заочно засуджено учасника незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”.