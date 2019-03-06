КИЇВ. 6 березня. УНН. На Луганщині засуджено бойовика батальйону “Призрак”, який з грудня 2014 року по січень 2015 року брав участь у незаконному збройному формуванні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.