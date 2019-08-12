В Луганской области осудили мужчину за жестокое обращение с животным

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 98934 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100946 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129812 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139815 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127595 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128832 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130775 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153201 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151156 просмотра

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В Луганской области осудили мужчину за жестокое обращение с животным

В Луганской области осудили мужчину за жестокое обращение с животным

Киев  •  УНН

 • 9053 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил 37-летнего местного жителя за жестокое обращение с животным. Приговор - 2 года ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Суд пришел к выводу, что прокурором доказана вина обвиняемого в содеянном и вынес приговор, которым признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 УК Украины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока", - говорится в сообщении.

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Напомним, 30 июня 2019 года 37-летний местный житель жестоко избил и сбросил со второго этажа собаку Дину, которую приютил несколькими днями ранее.

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