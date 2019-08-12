В Луганской области осудили мужчину за жестокое обращение с животным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил 37-летнего местного жителя за жестокое обращение с животным. Приговор - 2 года ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Суд пришел к выводу, что прокурором доказана вина обвиняемого в содеянном и вынес приговор, которым признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 УК Украины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока", - говорится в сообщении.
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Напомним, 30 июня 2019 года 37-летний местный житель жестоко избил и сбросил со второго этажа собаку Дину, которую приютил несколькими днями ранее.