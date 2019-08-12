На Луганщині засудили чоловіка за жорстоке поводження з твариною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив 37-річного місцевого мешканця через жорстоке поводження з твариною. Вирок - 2 роки обмеження волі зі встановленням максимального 3-річного іспитового строку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“Суд прийшов до висновку, що прокурором доведено вину обвинуваченого у скоєному та ухвалив вирок, яким визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 299 КК України. Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі зі встановленням максимального 3-річного іспитового строку”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 30 червня 2019 року 37-річний місцевий мешканець жорстоко побив та скинув з другого поверху собаку Діну, яку прихистив кількома днями раніше.