В Луганской области выявлено более 38 тонн горюче-смазочных материалов сомнительного качества
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Старобельской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного приобретения и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Луганской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что 10.11.2016 в Старобельском районе на автодороге Чугуев-Меловое обнаружен автомобиль DAF с полуприцепом-цистерной, который перевозил горюче-смазочные материалы с целью их дальнейшего сбыта. Документы на указанные товарно-материальные ценности содержат признаки подделки.
На основании постановления следственного судьи Старобельского районного суда Луганской области сотрудниками фискальной службы проведен обыск, в ходе которого изъяты указанный автомобиль с автоцистерной, горюче-смазочные материалы в количестве около 38 тонн и документы сомнительного происхождения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, ход досудебного расследования контролируется прокуратурой области.
Справка: санкция ч. 1 ст. 204 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, как сообщал УНН, рынок нелегального топлива в Украине поражает своими масштабами.
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы в очередной раз призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее.