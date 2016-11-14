На Луганщині виявлено понад 38 тон паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Старобільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Про це УНН повідомили у прокуратурі Луганської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2016 у Старобільському районі на автошляху Чугуїв-Мілове виявлено автомобіль DAF з напівпричепом-цистерною, який перевозив паливно-мастильні матеріали з метою їх подальшого збуту. Документи на зазначені товарно-матеріальні цінності містять ознаки підроблення.
На підставі ухвали слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області співробітниками фіскальної служби проведено обшук, у ході якого вилучено вказаний автомобіль з автоцистерною, паливно-мастильні матеріали у кількості близько 38 тонн та документи сумнівного походження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, хід досудового розслідування контролюється прокуратурою області.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального пального в Україні вражає своїми масштабами.
З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне.