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На Луганщині виявлено понад 38 тон паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості

На Луганщині виявлено понад 38 тон паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості

Київ • УНН

 • 7268 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Старобільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Про це УНН повідомили у прокуратурі Луганської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2016 у Старобільському районі на автошляху Чугуїв-Мілове виявлено автомобіль DAF з напівпричепом-цистерною, який перевозив паливно-мастильні матеріали з метою їх подальшого збуту. Документи на зазначені товарно-матеріальні цінності містять ознаки підроблення.

На підставі ухвали слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області співробітниками фіскальної служби проведено обшук, у ході якого вилучено вказаний автомобіль з автоцистерною, паливно-мастильні матеріали у кількості близько 38 тонн та документи сумнівного походження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, хід досудового розслідування контролюється прокуратурою області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального пального в Україні вражає своїми масштабами

З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне

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Українські Національні Новини

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