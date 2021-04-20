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В Луганской области обнаружили схрон с противотанковыми гранатометами диверсантов "ЛНР"

В Луганской области обнаружили схрон с противотанковыми гранатометами диверсантов "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 17416 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР". Среди изъятого - боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата:

"Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал с оружием и боеприпасами диверсанта незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. Среди изъятого - боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что тайники были оборудованы в хозяйственном помещении и дворе частного дома в городе Приволье. В тайниках сотрудники СБУ, среди прочего, обнаружили:

• 60 гранатометным выстрелов;
• 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;
• две противотанковые гранаты;
• ручную кумулятивную гранату;
• боевые элементы к гранатометам;
• большое количество патронов различного калибра.

"По оперативным данным, злоумышленник оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволья и Лисичанска. Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО", - отмечается в сообщении.

Кроме того, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Справка

Противотанковый управляемый ракетный комплекс "Конкурс" - советский самоходный противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронированных целей, разрушения защитных фортификационных сооружений и уничтожения огневых точек.

Дополнение

В Донецкой области, в г. Мариуполь, оперативники Нацполиции обнаружили схрон боеприпасов на территории заброшенного завода "Азовмаш".

Контрразведчики Службы безопасности Украины у недавно задержанного в Харьковской области боевика террористической организации "ЛНР" обнаружили тайник с оружием, производства Российской Федерации.

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