На Луганщині виявили схрон із протитанковими гранатометами диверсантів "ЛНР"

Цитата:

"Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал зі зброєю і боєприпасами диверсанта незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір’ї приватного будинку у місті Привілля. У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили:

• 60 гранатометних пострілів;

• 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;

• дві протитанкові гранати;

• ручну кумулятивну гранату;

• бойові елементи до гранатометів;

• велику кількість набоїв різного калібру.

"За оперативними даними, зловмисник обладнав схрон у 2014 році під час бойових дій у районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи у складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Довідка

Протитанковий керований ракетний комплекс "Конкурс" ‒ радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.

Доповнення

У Донецькій області, у м. Маріуполь, оперативники Нацполіції виявили схрон боєприпасів на території покинутого заводу “Азовмаш”.

Контррозвідники Служби безпеки України у нещодавно затриманого на Харківщині бойовика терористичної організації “ЛНР” виявили сховок із зброєю, виробництва Російської Федерації.