На Луганщині виявили схрон із протитанковими гранатометами диверсантів "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Служба безпеки України виявила схрон диверсійно-розвідувальної групи "ЛНР". Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал зі зброєю і боєприпасами диверсанта незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір’ї приватного будинку у місті Привілля. У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили:
• 60 гранатометних пострілів;
• 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
• дві протитанкові гранати;
• ручну кумулятивну гранату;
• бойові елементи до гранатометів;
• велику кількість набоїв різного калібру.
"За оперативними даними, зловмисник обладнав схрон у 2014 році під час бойових дій у районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи у складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Довідка
Протитанковий керований ракетний комплекс "Конкурс" ‒ радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.
Доповнення
У Донецькій області, у м. Маріуполь, оперативники Нацполіції виявили схрон боєприпасів на території покинутого заводу “Азовмаш”.
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