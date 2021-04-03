У Маріуполі на території покинутого заводу виявили схрон боєприпасів

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“2 квітня, під час перевірки інформації, було виявлено військові засоби ураження. У результаті за участю фахівців вибухотехнічної служби вилучили 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 000 патронів”, — йдеться у повідомленні.

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Наразі за виявленим фактом слідчі Маріупольського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Додається, що вилучені боєприпаси направили на експертизу.

Власник покинутої будівлі встановлюється, слідчо-оперативні заходи тривають.

Нагадаємо

Наприкінці березня контррозвідники Служби безпеки України у затриманого на Харківщині бойовика терористичної організації “ЛНР” виявили сховок із зброєю, виробництва Російської Федерації.