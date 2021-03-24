Гранати, міни і набої: у затриманого бойовика “ЛНР” знайшли схрон зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України у нещодавно затриманого на Харківщині бойовика терористичної організації “ЛНР” виявили сховок із зброєю, виробництва Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба на офіційній сторінці СБУ, передає УНН.
Деталі
На Харківщині, у результаті слідчих дій у зв’язку з затриманим членом терористичної організації “ЛНР”, контррозвідники СБУ виявили схов зі зброєю російського виробництва. Серед бойових засобів ураження були також реактивні штурмові гранати РШГ-1.
Цитата
“Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва”, — повідомляє прес-служба СБУ.
Що вилучили:
• 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
• 2 протипіхотні міни МОН-50;
• 30 гранат Ф-1 та РГД-5;
• 20 запалів до ручних гранат;
• майже 6 кг пластичної вибухівки;
• 6 електродетонаторів;
• 2 запалювальні трубки;
• десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів;
• електродріт і елементи живлення;
• понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.
Додамо
Відомо, що цю схованку облаштували учасники терористичної організації, з метою скоєння терористичних актів на території України. Наразі триває розслідування щодо встановлення осіб, причетних до організації злочину.
Що було раніше
Нещодавно на Харківщині було затримано члена терористичної організації “ЛНР”. В результаті, у чоловіка знайшли та вилучили гранати із запалами. Відомо, що українець приймав активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі. Наразі бойовику оголошено про підозру та вирішується питання про позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.