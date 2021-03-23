На Харківщині затримали члена терористичної організації “ЛНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Харківщині затримано та повідомлено про підозру члену терористичної організації “ЛНР”, під час обшуків у нього знайшли гранати з запалами. Про це УНН повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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"Повідомлено про підозру чоловіку, який брав участь у незаконному збройному формуванні терористичної організації так званої “Луганської народної республіки". На цей час чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України", - сказано у повідомленні.
Деталі
За даними прокуратури, у результаті проведених слідчих дій було встановлено та затримано громадянина України, який, будучи у складі так званої “ЛНР”, приймав активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.
Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта, як зазначається, виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.
"Особі повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3, 263 КК України, а саме участь у терористичній організації та незаконне поводження з бойовими припасами", - додали у відомстві.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Доповнення
Служба безпеки України у 2020 році повідомила про підозру 35 бойовикам терористичної організації "ЛНР".