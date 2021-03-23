В Харьковской области задержали члена террористической организации "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Харьковской области задержан и сообщено о подозрении члену террористической организации "ЛНР", во время обысков у него нашли гранаты с запалом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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"Сообщено о подозрении мужчине, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании террористической организации так называемой "Луганской народной республики". В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.
Детали
По данным прокуратуры, в результате проведенных следственных действий был установлен и задержан гражданин Украины, который, будучи в составе так называемой "ЛНР", принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.
Во время обыска по месту жительства фигуранта, как отмечается, обнаружено и изъято боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.
"Человеку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 258-3, 263 УК Украины, а именно участие в террористической организации и незаконное обращение с боевыми припасами", - добавили в ведомстве.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Дополнение
Служба безопасности Украины в 2020 году сообщила о подозрении 35 боевикам террористической организации "ЛНР".