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15 марта, 19:03 • 103723 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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В Луганской области обнаружили схрон диверсантов, которые взрывали автомобили украинских военных

В Луганской области обнаружили схрон диверсантов, которые взрывали автомобили украинских военных

Киев • УНН

 • 20750 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Луганской области обнаружили скрытый арсенал с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Схрон с боевыми средствами поражения был размещен в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы. Правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.

По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, которая причастна к ряду взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.

Установили, что в 2015 году злоумышленники взорвали радиолокационную станцию и два автомобиля сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.

Вражескую диверсионную группу нейтрализовали во время масштабной спецоперации в 2018 году. Главарь боевиков приговорен к почти 8 годам заключения.

Напомним

Сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили настоящий схрон с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе.

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