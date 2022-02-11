В Луганской области обнаружили схрон диверсантов, которые взрывали автомобили украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Луганской области обнаружили скрытый арсенал с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Схрон с боевыми средствами поражения был размещен в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы. Правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.
По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, которая причастна к ряду взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.
Установили, что в 2015 году злоумышленники взорвали радиолокационную станцию и два автомобиля сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.
Вражескую диверсионную группу нейтрализовали во время масштабной спецоперации в 2018 году. Главарь боевиков приговорен к почти 8 годам заключения.
Напомним
Сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили настоящий схрон с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе.