На Луганщині виявили схрон диверсантів, які підривали автомобілі українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Луганській області виявили прихований арсенал з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Схрон із бойовими засобами ураження було розміщено у напівзруйнованій будівлі за кілька кілометрів від держкордону. Правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5.
За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, яка причетна до низки вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ.
Встановили, що у 2015 році зловмисники підірвали радіолокаційної станції і два автомобілі співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.
Ворожу диверсійну групу нейтралізували під час масштабної спецоперації у 2018 році. Ватажка бойовиків засуджено до майже 8 років ув’язнення.
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